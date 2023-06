Stand: 02.06.2023 07:38 Uhr 365-Euro-Jobticket der Region Hannover stark nachgefragt

Einen Monat nach seiner Einführung sprechen die Region Hannover und der Großraum-Verkehr Hannover (GVH) von einem guten Start für das deutschlandweit gültige 365-Euro-Jobticket. Die Zahl der Unternehmen, die dieses Jobticket anbieten, habe sich fast verdreifacht, sagte Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Demnach haben bereits mehr als 570 Firmen ihren fast 14.000 Angestellten das verbilligte Deutschlandticket gekauft. Beim 365-Euro-Ticket übernimmt der Arbeitgeber mit Sitz in der Region Hannover einen Teil der Kosten des gewöhnlichen monatlichen 49-Euro-Deutschlandtickets. Angestellte müssen dann nur 30,40 Euro monatlich zahlen und können so für rund 365 Euro im Jahr in ganz Deutschland den öffentlichen Nahverkehr nutzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.06.2023 | 07:30 Uhr