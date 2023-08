1,7 Millionen Gäste besuchen das Maschseefest in Hannover Stand: 13.08.2023 14:26 Uhr Rund 1,7 Millionen Gäste haben in diesem Jahr das 36. Maschseefest in Hannover besucht. Das sind 500.000 weniger als im Vorjahr. Grund für den Besucherrückgang: das kühle und regnerische Wetter.

Das teilten die Veranstalter am Sonntagmittag mit. Viel Regen, mäßige Temperaturen - die äußeren Bedingungen für das diesjährige Maschseefest waren alles andere als optimal. Die Durchschnittstemperatur über die 19 Festtage habe bei lediglich 17 Grad gelegen, teilten die Hannover Marketing und Tourismus GmbH am Sonntag in ihrer Bilanz mit. Im vergangenen Jahr seien es noch 24 Grad gewesen. 14 der 19 Tage am Maschsee seien verregnet oder zumindest teilweise verregnet gewesen.

300.000 Gäste - starkes Finale am Maschsee

Versöhnlich sei nach Angaben der Veranstalter das gut besuchte Abschlusswochenende gewesen, am Freitag und am Samstag kamen noch einmal rund 300.000 Menschen zum Maschseefest. Der besucherstärkste Tag in diesem Jahr sei Samstag, der 29. Juli, mit rund 220.000 Gästen gewesen. Zur Halbzeit hatten die Veranstalter 920.000 Festbesucher gemeldet. Im vergangenen Jahr waren 2,2 Millionen Besucher gekommen.

Videos 4 Min Wie barrierefrei ist das Maschseefest in Hannover? (06.08.2023) Andrea Seyrl und Vanessa Erskine sind beim Rollstuhlbasketballverein Hannover United aktiv und machen für uns den Test. 4 Min

Ziel von zwei Millionen Gästen nicht erreicht

Das anvisierte Ziel von zwei Millionen Gästen habe man nicht erreichen können, sagte Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH. Viele Besucher seien zudem wegen der Wetterkapriolen nicht lange auf dem Maschseefest geblieben. Die relativ hohe Besucherzahl habe Nolte dennoch positiv überrascht. Auch die Polizei zieht ein positives Fazit. Insgesamt sei es von wenigen Ausnahmen abgesehen ein friedliches Fest gewesen, sagte eine Sprecherin. In Erinnerung bleiben wird den Beamtinnen und Beamten der Betrunkene, der mit seinem Fahrrad direkt in einen Streifenwagen fuhr.

Verwaltungsgericht lehnt Eilantrag ab

Zwischenzeitlich stand das 36. Maschseefest sogar auf der Kippe. Eine Anwohnerin hatte vor Gericht einen sofortigen Stopp des Volksfestes bewirken wollen. Als Grund für den Eilantrag nannte die Klägerin den Geräuschpegel, der sie nachts um den Schlaf bringen würde. Das Verwaltungsgericht Hannover wies die Klage ab, das Maschseefest durfte fortgesetzt werden. Das 37. Maschseefest findet nach Auskunft der Veranstalter vom 31. Juli bis zum 18. August 2024 statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.08.2023 | 14:00 Uhr