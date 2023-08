Halbzeitbilanz: Nur 920.000 Besucher auf dem Maschseefest Stand: 06.08.2023 14:40 Uhr Das regnerische Wetter macht dem Maschseefest zu schaffen: Nach elf Tagen zählen die Veranstalter rund 920.000 Besucher - das sind knapp 400.000 weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Dies seien weniger Besucher als erwartet, hieß es in einer am Sonntag veröffentlichten Pressemitteilung der Hannover Marketing & Tourismus GmbH. 2022 hatten zur Halbzeit rund 1,3 Millionen Gäste das Volksfest am See besucht. Bereits zum Start der diesjährigen See-Party am 26. Juli sei das Wetter durchwachsen gewesen, und so sei es auch geblieben, hieß es weiter. Der bisher besucherstärkste Tag sei der erste Samstag mit insgesamt rund 220.000 Festbesuchern gewesen.

Videos 4 Min Wie barrierefrei ist das Maschseefest in Hannover? (06.08.2023) Andrea Seyrl und Vanessa Erskine sind beim Rollstuhlbasketballverein Hannover United aktiv und machen für uns den Test. 4 Min

Zuversicht für die zweite Hälfte

Der Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH, Hans Nolte, zeigte sich für die zweite Hälfte der Open-Air-Party zuversichtlich: "Wir hoffen aufgrund der aktuellen Wetterprognose mit Sonne und steigenden Temperaturen auf einen guten Endspurt", sagte Nolte. Im Vorjahr hatten am Ende rund 2,2 Millionen Gäste das 19-tägige Volksfest besucht. Das diesjährige Maschseefest endet am kommenden Sonntag.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.08.2023 | 07:30 Uhr