Klage abgewiesen: Maschseefest darf fortgesetzt werden Stand: 09.08.2023 14:40 Uhr Das Maschseefest in Hannover darf wie geplant bis Sonntag fortgesetzt werden. Das Verwaltungsgericht hat heute einen Eilantrag abgelehnt, in dem ein sofortiger Stopp des Volksfestes gefordert wurde.

Einer Anwohnerin hatte vor Gericht geklagt, weil es ihr zu laut war. Die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts habe am Nachmittag entschieden, dass keine rechtswidrige Lärmbelästigung vorliege, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts. Zuvor hatten die beteiligten Parteien - die Stadt Hannover, der Veranstalter und der Anwalt der Klägerin - sich zu dem Sachverhalt geäußert.

VIDEO: Wie barrierefrei ist das Maschseefest in Hannover? (4 Min)

Klage gegen Maschseefest: Eilverfahren beantragt

Der Anwohnerin ging es nach Angaben des Verwaltungsgerichts um Lärmbelästigung in der Nacht. Sie sei auf die nächtliche Ruhe angewiesen und fordere, das Maschseefest umgehend zu stoppen, hieß es. Streitgegenstand war die "Anfechtung einer straßenrechtlichen Erlaubnis", mit welcher die Veranstaltung genehmigt wurde. Der Klägerin ging es um die Aufhebung der Genehmigung. Gegen den Beschluss kann innerhalb von zwei Wochen Beschwerde am Oberverwaltungsgericht in Lüneburg eingelegt werden.

