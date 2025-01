Stand: 27.01.2025 17:51 Uhr Wismar: Zwei neue Gebäude für die Lücken der Altstadt

Die Altstadt von Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) soll eine lückenlose Häuser-Fassade bekommen. Dazu müssen noch etwa ein Dutzend Baulücken geschlossen werden. In zwei Lücken sollen nun Wohngebäude in der Bademutterstraße und der Gerberstraße gebaut werden. Sie müssen aber in das mittelalterliche Bild der Altstadt passen und dürfen den Wismarer Welterbe-Status nicht gefährden. Darüber wacht der Sachverständigenbeirat für das UNESCO-Welterbe. Der hat am Montag getagt und die geplanten Neubauten grundsätzlich positiv bewertet. Aber der Beirat hat den Eigentümern und Architekten noch Änderungsvorschläge mitgegeben. Sie müssen nun nochmal überarbeitete Entwürfe beim Bauamt einreichen. Dreimal im Jahr tagt dieser Beirat. Das nächste Mal soll das im Mai sein. Mehr als 1.200 Häuser wurden seit der Wende im Wismarer Altstadtkern saniert. Etwa 70 stehen noch auf der To-Do-Liste.

