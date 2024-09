Stand: 23.09.2024 18:35 Uhr UNESCO stimmt zu: Wismar darf Bahnhofsvorplatz umbauen

In Wismar kann die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes wie geplant umgesetzt werden. Der Unesco-Sachverständigenbeirat hat für den Bau heute grünes Licht gegeben. Die 4.000 Quadratmeter große Fläche zwischen Bahnhofs-Eingang und der Poeler Straße soll zum Park werden. Per Bürgerbeteiligung wurde vor zwei Jahren ein Konzept dafür entwickelt. Das hat sich nun der UNESCO-Rat angeguckt, der darüber wacht, dass in Wismar nach Welterbe-Regeln gebaut wird. Der Rat stimmt den Plänen mit viel Grünflächen, Bäumen und Bänken zu. Insbesondere auch, weil die UNESCO besonders Projekte aus Bürgerbeteiligungs-Verfahren unterstütze, hieß zur Begründung. Die Kosten für den Park werden auf eine Million Euro geschätzt. Die Stadt hofft auf eine Förderung durch den Bund, so die Verwaltung. Frühester Fertigstellungstermin des Platzes soll 2027 sein.

