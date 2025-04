Stand: 05.04.2025 09:37 Uhr Fußball-Verbandsliga: Neubrandenburg gewinnt gegen Malchow

In der Fußball-Verbandsliga hat der 1. FC Neubrandenburg am Freitagabend mit 3:0 gegen den Malchower SV gewonnen. Mit dabei waren 460 Zuschauer. Das Hinspiel hatte der amtierende Landesmeister aus Malchow mit 1:0 für sich entschieden. Am Rande der Partie wurde bekannt, dass Gregor Selow neuer Präsident des Neubrandenburger Fußballvereins ist. Der 23-Jährige war am Donnerstag auf der Mitgliederversammlung gewählt worden. Selow engagiert sich seit vielen Jahren sowohl beim FCN als auch beim Landesfußballverband. Auch in der Fußball-Oberliga wurde schon am Freitag gespielt. Die TSG Neustrelitz hat dabei einen 2:1-Auswärtssieg bei Dynamo Schwerin gefeiert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte