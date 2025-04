Stand: 04.04.2025 17:31 Uhr Wismar: Frau löst Feuerwehreinsatz aus

In Wismar hat eine Frau am Freitagnachmittag einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Passantin hatte Rauch aus einer Wohnung in der Innenstadt quellen sehen und die Feuerwehr gerufen. Nach Angaben der Polizei weigerte sich die Mieterin, die Feuerwehr in die Wohnung zu lassen. Die Feuerwehr öffnete daraufhin die Wohnung und ging mit der Polizei hinein. Als die Polizisten die Frau ruhig stellen wollten, wurde eine Beamter von ihr leicht verletzt. Die Feuerwehr fand in der Wohnung einen kleinen Brandherd. Gefahr für Unbeteiligte bestand nach Angaben der Polizei nicht.

