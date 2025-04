Stand: 05.04.2025 10:02 Uhr Dassow: Schloss Johannstorf nach Brand einsturzgefährdet

Nach dem Brand vom Schloss Johannstorf in Dassow (Landkreis Nordwestmecklenburg) am ersten März haben Experten den Zustand des Gebäudes eingeschätzt. Das Schloss, das als Kulisse für den Film «Das weiße Band» diente, ist nach dem Feuer einsturzgefährdet, daher konnte es nur von außen begutachtet werden. Das Dach ist zerstört, genauso das Treppenhaus und vermutlich auch die Räume im Obergeschoss, so ein Sprecher des Kultusministeriums. Da das Dach verloren ging, müsse als erstes ein Witterungsschutz installiert werden. Trotz der starken Schäden bestehe aber weiterhin ein Denkmalwert. Der zuständige Landkreis teilte mit, dass Maßnahmen für die Sicherung des Schlosses bereits koordiniert würden. Die Stadt Dassow will wieder Eigentümerin der Schlossanlage werden, die sich aktuell in Privatbesitz befindet. Die Investitionen des Eigentümers blieben hinter den Vorstellungen der Kommune zurück, die das Schloss veräußert hatte. So wurden lediglich Dach und Fassade erneuert, und das Schloss stand seit Jahren leer. Als Ursache für das Feuer vermuten die Ermittler vorsätzliche Brandstiftung.

