Stand: 05.04.2025 10:14 Uhr Rostocker Behördenzentrum bald fertiggestellt

Die Arbeiten am neuen Behördenzentrum in der Rostocker Blückerstraße sind bald abgeschlossen. Es seien unter anderem noch Maler- und Bodenbelagsarbeiten sowie Fassadenarbeiten zu erledigen, erklärt das Finanzministerium auf Anfrage. Es habe Verzögerungen gegeben, die vor allem auf fehlende Personalkapazitäten bei den Baufirmen zurückzuführen seien. Eigentlich sollten schon im vergangenen September vier Landesämter mit insgesamt 500 Mitarbeitenden in den Gebäuden sein. Bisher ist aber nur das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit etwa 100 Beschäftigten in das neue Rostocker Behördenzentrum eingezogen. Ende Mai sollen alle Ämter eingezogen und fast alle Arbeiten abgeschlossen sein. Das Großprojekt kostet dann insgesamt mehr als 77 Millionen Euro, geplant waren ursprünglich etwa 44 Millionen Euro. Das war allerdings 2019 - noch vor der Corona-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Hinzu kommt, dass sich laut Finanzministerium auch der Umfang der Maßnahme verändert hat. So sei eines der Gebäude um eine zusätzliche Etage erweitert worden.

