Stand: 05.04.2025 09:31 Uhr Schwerin: Überfall wegen HSV-Trainingsjacke

Am Freitag Abend wurde in Schwerin ein Fußballfan überfallen und ausgeraubt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam das Opfer gegen 21.30 Uhr vom Oberliga Fußballspiel von Dynamo Schwerin gegen die TSG Neustrelitz. An der Straßenbahnhaltestelle Rahlstedter Straße im Stadtteil Lankow sprachen ihn zwei Männer auf seine HSV-Trainingsjacke an, brachten ihn zu Boden und nahmen ihm die Jacke ab. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

