Stand: 05.04.2025 10:30 Uhr Fußball-Oberliga: Heimpleite für Dynamo Schwerin

In der Fußball Oberliga hat die SG Dynamo Schwerin eine Niederlage einstecken müssen. Mit 1:2 (0:0) unterlagen die Schweriner zu Hause der TSG Neustrelitz. Zur Pause noch stand es 0:0. Seit der 40. Minute musste die SGD durch einen Platzverweis in Unterzahl agieren. In der 63. Minute ging die TSG in Führung, Kostik glich eine Viertelstunde später aus. Doch nur wenig später machte Kliefoth für Neustrelitz den Siegtreffer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 05.04.2025 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin