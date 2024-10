Stand: 16.10.2024 16:34 Uhr Wismar: Demonstration für höhere Löhne vor der Werft

Etwa 50 Gewerkschaftsmitglieder haben am Mittwoch vor der Wismarer Werft für höhere Löhne demonstriert. Während ihrer Mittagspause haben sich dort Mitarbeiter und Auszubildende von Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) und Mitarbeiter des Automobilzuliefers Lear Corporation getroffen. Mitarbeiter von Meyer Wismar waren nicht dabei, da sie nicht von der IG Metall Küste vertreten werden. Die Forderungen der Gewerkschaft in Norddeutschland: 7 Prozent mehr Entgelt. Auch Azubis sollen mehr Geld bekommen. Der Arbeitgeberverband Nordmetall bietet bisher eine schrittweise Erhöhung von 3,6 Prozent. Ein Streik war das heute nicht. Offiziell wurde die Zusammenkunft als Informationsveranstaltung bezeichnet. Denn noch gilt eine Friedenspflicht bis Ende Oktober. Die endet kurz vor dem Beginn der dritten Verhandlungsrunde in Kiel am 29. Oktober.

