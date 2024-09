Stand: 04.09.2024 18:35 Uhr Wismar: Bau von Fregatten bei TKMS wird wahrscheinlicher

In der Hoffnung auf einen Großauftrag für den Bau von Fregatten hat sich Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) mit dem Schiffbau-Unternehmen Naval Vessels Lürssen (NVL) zusammengetan. Sollte das Bundesverteidigungsminsterium dem neuen Konsortium den Zuschlag geben, würden die Fregatten teilweise in Wismar und Wolgast gebaut werden. Die beiden Unternehmen entwickeln gerade eine Fregatte mit der internen Bezeichnung "MEKO A-400 AMD". Sie soll besonders für die Luftverteidigung geeignet sein. Das Kartellamt hat die Zusammenarbeit beider Rüstungsunternehmen bereits genehmigt.

NVL ist die Rüstungssparte der Lürssen-Weft und möchte die Fregatten an seinen Standorten Hamburg und Wolgast bauen - TKMS in Wismar. Momentan wird in der Wismarer Werft-Halle noch die Disney Adventure zu Ende gebaut. Im kommenden Frühjahr soll das ehemalige MV Werften-Kreuzfahrtschiff fertig sein. Danach wäre auch im Dock wieder Platz für neue Projekte. Wann das Bundesverteidigungsministerium über die Bestellung von den bis zu sechs neuen Fregatten entscheidet, steht noch nicht fest.

Weitere Informationen Habeck bei TKMS-Werft: Viele Möglichkeiten, keine Aufträge Die Zukunft der TKMS-Werft bleibt ungewiss. Bundeswirtschaftsminister Habeck sieht sie im Bau von Konverterplattformen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 04.09.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg