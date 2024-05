Stand: 29.05.2024 11:29 Uhr Stellenabbau bei Meyer Werft: Rostock und Wismar nicht betroffen

Die Papenburger Meyer Werft will in Niedersachsen rund 440 Arbeitsplätze abbauen. Das hat ein Sprecher des Unternehmens bestätigt. Damit will der Konzern aktuelle finanzielle Schwierigkeiten überwinden. Ein Sprecher der IG-Metall Rostock sagte NDR 1 Radio MV, die Lage am Stammsitz habe keine Auswirkungen auf die Neptun-Werft. In der vergangenen Woche hatte die IG-Metall bereits mitgeteilt, die Auftragslage in Rostock sei bisher gut. Auch der Werftenstandort Wismar sei nicht von den Problemen betroffen.

