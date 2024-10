Stand: 06.10.2024 10:47 Uhr Wegen Bauarbeiten: B192 zwischen Blankenberg und Brüel gesperrt

Von Montag an ist die B192 zwischen Blankenberg und Brüel (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Dadurch kann es auch im ÖPNV zu Abweichungen kommen. Laut Straßenbauamt Schwerin wird die Straße dort in drei Bauabschnitten saniert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 1. November. Eine Umleitung ist ausgeschildert und führt von der Landesstraße vor Warin über die B104 in Cambs bis zur Ortsumgehung Brüel - und umgekehrt. Gleichzeitig wird die Fahrbahn zwischen der Kreuzung mit der B104 und Brüel saniert. Laut Straßenbauamt sind jeweils die Deckschichten der Fahrbahnen verschlissen und müssen erneuert werden. Die Kosten für beide Vorhaben betragen mehr als 500.000 Euro. Sie werden vom Bund getragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 07.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Straßenverkehr