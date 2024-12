Stand: 26.12.2024 08:11 Uhr Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim setzt auf E-Mobilität

Bei der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP) sind nicht nur bei den Rufbussen Elektrofahrzeuge im Einsatz. Im Gebiet der VLP fahren mittlerweile in allen Bereichen 47 Elektrobusse. Mit den Bussen und einem modernisierten Fuhrpark wurden laut VLP-Geschäftsführer Stefan Lösel in diesem Jahr etwa 1.500 Tonnen CO₂ eingespart. Weiter neu seit diesem Jahr: Zwei Gelenkbusse mit 18 Metern Länge. Diese würden Platz für noch mehr Fahrgäste bieten. Lösel ist zufrieden mit dem vergangenen Jahr: Die Verkehrsgesellschaft hätte ordentlich was geschafft, so der Geschäftsführer. Ein Erfolg sei das Deutschlandticket gewesen: Mehr als 11.000 Abonnenten in Ludwigslust-Parchim würden es mittlerweile nutzen. 2025 will die VLP den Ausbau umweltfreundlicher Angebote weiter vorantreiben, um auch ländliche Gebiete besser mit dem ÖPNV zu verbinden.

