Ludwigslust- Parchim stellt auf Elektrobusse um

Der Nahverkehr im Landkreis Ludwigslust-Parchim will noch in diesem Monat über die Ausschreibung für 92 neue Elektrobusse entscheiden. Das Ziel: bis 2038 sollen alle Busse der Verkehrsgesellschaft Ludwiglust-Parchim elektrisch fahren. Bereits seit zwei Jahren fahren bei der VLP 47 Elektrobusse, das ist rund ein Viertel der Flotte. Die Bilanz bislang positiv: E-Busse lassen sich zum Beispiel einfacher warten, und das spart auch Geld. Und: sie sind vor allem im Verbrauch deutlich günstiger. Im Durchschnitt braucht ein E-Bus pro Jahr Strom für rund 7.000 Euro. Zum Vergleich: der Treibstoff für einen Dieselbus kostet im Jahr rund 15.000 Euro, also mehr als doppelt so viel. Genau anders herum sieht es allerdings bei der Anschaffung aus: Ein Elektro-Bus kostet rund 600.000 Euro, ein Dieselbus nur rund die Hälfte. Die jetzt geplanten 92 neuen E- Busse würden rund 50 Millionen Euro kosten. Der Auftrag muss europaweit ausgeschrieben werden. Anschaffen will die VLP diese Busse bis 2030.

