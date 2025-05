Stand: 10.05.2025 07:09 Uhr Verbandsliga: Westmecklenburger Vereine spielen nur Unentschieden

In der Fußball Verbandsliga haben sowohl der MSV Pampow als auch der FC Mecklenburg Schwerin nur unentschieden gespielt. Obwohl der FCM als klarer Favorit in die Partie gegen die abstiegsbedrohte zweite Mannschaft des Greifswalder FC gegangen war, kamen die Schweriner nicht über ein 0:0 (0:0) hinaus. Sie verlieren damit wieder an Boden mit Blick auf die Tabellenspitze. Der Rückstand auf Tabellenführer Torgelow-Ueckermünde beträgt nun zehn Punkte.

Auch die Pampower wollten ihr Spiel gegen das Tabellenschlusslicht SV Warnemünde gewinnen. Der MSV holte aber auch nur einen Punkt. Und das sogar nach Warnemünder Führung durch Djibril N Diaye (35.). Das Tor für den MSV - und damit den Ausgleich erzielte Andrey Minchev (39.). Die Pampower rutschen damit wieder näher ran an die Abstiegsplätze. Vier Punkte beträgt der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

