Stand: 16.09.2024 18:10 Uhr Tag der Deutschen Einheit in Schwerin: Geschäfte bleiben zu

Wer am Tag der Deutschen Einheit in Schwerin einkaufen gehen wollte, wird enttäuscht. Die Geschäfte bleiben an dem Feiertag geschlossen. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wollte am Montag in der Stadtvertretung mit einem Antrag erwirken, dass Schwerin noch vor dem 3. Oktober in die Bäderverkaufsordnung Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen wird und so der Einzelhandel öffnen darf. Der Antrag wurde aber schon vorab von der Stadtverwaltung nicht zugelassen. Denn: Mit dem neuen Öffnungszeitengesetz des Landes gäbe es zwar Sonderregeln für Welterbestädte mit besonders vielen Touristen. Diese würden aber nur für Sonntage und nicht für Feiertage gelten. Der Tag der Deutschen Einheit ist in diesem Jahr an einem Donnerstag. Damit ist laut Stadt eine Ausnahme ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 16.09.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin