Stand: 25.09.2024 13:00 Uhr Tag der Deutschen Einheit 2024 in Schwerin: News und Infos zur Einheitsfeier

Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern ist Gastgeber für die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit 2024. Bei der Einheitsfeier vom 2. bis 4. Oktober 2024 in der Landeshauptstadt gibt es Konzerte, Ausstellungen, Shows. Hier finden Sie alle Informationen über das Bürgerfest in Schwerin.