Das sind die Parkplätze beim Tag der Deutschen Einheit in Schwerin Stand: 24.09.2024 18:16 Uhr Bei den Feiern zum Tag der Deutschen Einheit 2024 in Schwerin können Besucher Parkplätze rund um die Innenstadt nutzen. Hier finden Sie eine Liste mit Parkhäusern und Parkplätzen und außerdem Infos zu den wichtigsten Bahnverbindungen.

Alle Park-and-Ride-Plätze in Schwerin beim Tag der Deutschen Einheit

Weitere Parkplätze und Parkhäuser in Schwerin

Gesperrte Parkplätze und Parkhäuser

Ausweichparkplätze für Anwohner

ICE-Verbindung von Berlin nach Schwerin

In Schwerin gibt es einen Park-and-Ride-Parkplatz an der Bundesstraße B104 auf Höhe der Helios Kliniken. Dort gibt es gut 600 Stellplätze für Pkw. Der Parkplatz ist rund um die Uhr geöffnet. Die Adresse für den Park-and-Ride-Parkplatz in Schwerin lautet: Dr.-Georg-Benjamin-Straße. Von dort aus fahren Straßenbahnen der Linien 1 und 4 bis in die Schweriner Innenstadt zum Fest rund um den Tag der Deutschen Einheit. Die Fahrtzeit beträgt 8 Minuten.

Park-and-Ride-Parkplatz Dr.-Georg-Benjamin-Straße (über 600 Plätze, 24 Stunden geöffnet)

Park-and-Ride-Parkplatz Wismarsche Straße 380

Park-and-Ride-Parkplatz Eulerstraße, Marie-Curie-Straße, Leibniz-Straße

Park-and-Ride-Parkplatz Magdeburger Straße, Rostocker Straße

Park-and-Ride-Parkplatz Festplatz Krebsförden, Pampower Straße 3

Park-and-Ride-Parkplatz Sieben-Seen-Center (nur am 3. Oktober 2024)

Von den Park-and-Ride-Plätzen fahren Busse oder Straßenbahnen - und zwar an allen drei Tagen des Bürgerfestes verstärkt. Die Buslinie 7 zum Beispiel fährt auch am Tag jede Viertelstunde. Zum Ende der Abendveranstaltungen werden an allen Tagen ab 23.30 Uhr zusätzliche Busse und Bahnen fahren.

Vorübergehende Parkfläche für das Bürgerfest: Mittelweg 7

Parkhaus Schlossparkcenter (1.100 Stellplätze, Parkdeck 3: 24 Stunden geöffnet, andere Parkdecks bis 21 Uhr)

Parkhaus Stadthaus, Am Packhof (123 Stellplätze, 24 Stunden geöffnet)

Parkhaus Marienplatzgalerie, Martinstraße (150 Stellplätze, Einfahrt 5 bis 24 Uhr, Ausfahrt jederzeit)

Parkhaus Bleicherufer, Brunnenstraße 13 (696 Stellplätze, 24 Stunden geöffnet)

Parkhaus Burgseegalerie (135 Stellplätze, nur am 2. und 4. Oktober, nur von 7 bis 22.30 Uhr)

Parkhaus am Schloss, Geschwister-Scholl-Straße 16 (350 Stellplätze, 24 Stunden geöffnet)

Parkhaus Schweriner Höfe, Arsenalstraße 26 (380 Stellplätze, 24 Stunden geöffnet)

Für Menschen mit Behinderung ist ein extra Parkbereich ausgewiesen auf dem Parkplatz Burgstraße, Höhe Hausnummer 26. Die Zufahrt ist möglich über die Werderstraße, die Grüne Straße und dann die Burgstraße. Hier können Personen parken, die einen Behindertenausweis an der Auffahrt vorzeigen.

Einige Parkplätze in Schwerin sind rund um den Tag der Deutschen Einheit 2024 gesperrt. Die meisten liegen im Bereich der Festmeilen und sind darum nicht zu erreichen:

Parkplatz Am Hauptbahnhof

Parkplatz Am Stadthafen

Parkplatz Altstadt

Parkplatz Klosterstraße

Parkplatz Mecklenburgstraße

Parkplatz Jägerweg/ Am Schlossgarten

Parkplatz Sport- und Kongresshalle

Während der Feiern zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin gibt es im Innenstadtbereich keine Wohnmobilstellplätze. Die Stadtverwaltung empfiehlt zum Ausweichen:

Hangar 19

Marina Nord am Heidensee

Sportbootzentrum Ziegelsee

Freizeitanlage Kaspelwerder

Wendenhof

AWO-Feriendorf Mueß

Ferienpark Seehof

Mit dem Zweirad zum Bürgerfest: Fahrradparkplätze in Schwerin

An drei Stellen gibt es große Parkplätze extra für Fahrräder. Diese Fahrradplätze beim Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit können Sie kostenlos nutzen. Die Zweiräder können dort an Sicherheitsbügel angeschlossen werden. Die Fahrradstellplätze werden von Personal betreut, schreibt die Schweriner Staatskanzlei.

An diesen Plätzen in Schwerin gibt es Stellflächen für Fahrräder beim Bürgerfest:

Pfaffenteich Nordufer, Alexandrinenstraße

Werderstraße, Ecke Grüne Straße

Bertha-Klingberg-Platz

Während der Festtage und auch schon in den Tagen davor sind einige Straßenzüge bereits gesperrt. Die Stadtverwaltung Schwerin hat darum zwei Ausweichparkplätze für Anwohnerinnen und Anwohner vorgesehen. Hier gibt es 1.100 Stellpätze:

Küchengarten

Paulshöhe

Die Zufahrt zu diesen Stellplätzen ist nur mit einem Anwohnerparkausweis aus Schwerin möglich, alle Parkausweiszonen sind für diese Stellplätze zugelassen. Die Verwaltung gibt außerdem Sondergenehmigungen für die Nutzung dieser Stellplätze aus. Dafür soll eine Mail-Anfrage reichen.

Rund um den Tag der Deutschen Einheit in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt gibt es direkte ICE-Verbindungen aus Berlin. Diese Züge fahren am 2. Oktober, am 3. Oktober und am 4. Oktober über Neustrelitz und Bützow aus der Berlin nach Schwerin und zurück. Dieser Umweg ist erforderlich, weil auf der direkten Zugstrecke umfangreiche Bauarbeiten laufen.

ICE-Verbindungen Berlin-Schwerin Berlin 06:29 14:30 Berlin Gesundbrunnen 06:35 14:36 Neustrelitz 07:26 15:40 Waren (Müritz) 07:44 15:58 Güstrow 08:43 16:48 Bützow 08:55 17:08 Schwerin 09:24 17:37

Die frühe Direktverbindung von Berlin nach Schwerin ist laut Fahrplan der Deutschen Bahn 2:55 Stunden unterwegs, die ICE-Verbindung benötigt demnach 3:07 Stunden.

ICE-Verbindungen Schwerin-Berlin Schwerin 10:20 18:26 Bützow 10:58 18:55 Güstrow 11:14 19:14 Waren (Müritz) 11:45 19:43 Neustrelitz 12:07 20:07 Berlin Gesundbrunnen 13:20 21:17 Berlin 13:24 21:21

Die ICEs von Schwerin Richtung Berlin sollen am Vormittag laut Fahrplan 3:04 Stunden unterwegs sein. Der Zug, der abends startet, steht mit 2:55 Stunden im Fahrplan. Die ICEs sind Fernzüge, darum gilt dort das Deutschlandticket nicht. Tickets in der zweiten Klasse kosten laut Internetseite der Bahn ab 17,99 Euro am 2. und 4. Oktober. Am 3. Oktober gibt es Fahrkarten ab 19,99 Euro pro Person. Die Preise für die Fahrten von Schwerin bis nach Berlin liegen entweder bei mindestens 14,99 Euro oder 17,99 Euro, je nach Zug (Stand dieser Informationen: 10. September 2024). Diese Fahrscheine gelten nur in diesen Zügen, andere Verbindungen können nicht genutzt werden.

Neben diesen ICEs gibt es weitere Regionalzüge, die auf derselben Strecke unterwegs sein werden. Außerdem hat die Bahn angekündigt, dass es bei den Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Hamburg und Schwerin während der drei Tage des Bürgerfests eine Pause geben soll. Das bedeutet, dass Besucher aus Richtung Hamburg dann auch mit dem Zug nach Schwerin kommen können.

