Grambow bei Schwerin gewinnt Wettbewerb als Dorf mit Zukunft

Grambow bei Schwerin hat den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" in Nordwestmecklenburg gewonnen. Das ist nach dem Sieg im Jahr 2021 schon das zweite Mal in Folge. Mit dem Wettbewerb soll das besondere Engagement der Menschen vor Ort gewürdigt werden. Auf den weiteren Plätzen folgen die Gemeinden Grieben und Kalkhorst. Beworben hatten sich auch Blieschendorf, Menzendorf und Rüting. Somit hat sich Grambow für den 12. Landeswettbewerb in Mecklenburg-Vorpommern 2025 qualifiziert. Wer den gewinnt, qualifiziert sich für den Bundeswettbewerb 2026.

2014 war Dechow bundesweit Sieger des Wettbwerbes

"Das Miteinander ist der Schlüssel zum Erfolg" sagt Nordwestmecklenburgs Landrat Schomann (CDU) zum wiederholten Erfolg des Dorfes Grambow. Aus dem Nordwestkreis hatte das Dorf Dechow schon einmal auf Bundesebene gewonnen: Für sein gemeinschaftliches und kulturelles Engagement wurde die Dorfgemeinschaft 2014 mit einer Goldmedaille im Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ausgezeichnet.

