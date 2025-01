Stand: 09.01.2025 16:30 Uhr Neun Gemeinden bewerben sich bei "Unser Dorf hat Zukunft"

Sechs Gemeinden des Kreises Vorpommern-Greifswald nehmen in diesem Jahr am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" teil. Beworben haben sich Ferdinandshof, Leopoldshagen, Ahlbeck, Liepgarten, Bentzin sowie Mönkebude. Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte haben sich Jabel, Gnevkow und Gessin angemeldet. Der Wettbewerb soll die Dorfentwicklung fördern. Punkte gibt es zum Beispiel für kulturelle, soziale und sportliche Aktivitäten. Bis Mitte Mai müssen die Kreissieger feststehen. Sie nehmen am Landeswettbewerb teil.

