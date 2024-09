Stand: 02.09.2024 19:35 Uhr Nach fünf Jahren: Schüler zurück in der Goethe-Schule in Wismar

Nach sage und schreibe fünf Jahren läuft der Unterricht an der Wismarer Goethe-Schule wieder. Am Nachmittag hat unter anderem Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann (CDU) symbolisch das Band zum Schulhof durchgeschnitten. Der Landkreis verantwortet die 20 Millionen Euro treure Sanierung. Kurz zuvor konnten die Schülerinnen und Schüler erstmals das 150 Jahre alte Gebäude erkunden. Die dreijährige Bau-Verzögerung begründet der Landkreis mit der Corona-Pandemie, dem Ukrainekrieg und fehlenden Handwerkern. Auch der Denkmalschutz und archäologische Funde haben die Arbeiten immer wieder verzögert. So zum Beispiel ein Skelett-Fund im Keller des ehemaligen Klosters. Während der vergangenen fünf Jahren fand der Unterricht in Containern statt. Auch wenn noch Restarbeiten zu erledigen sind, die Zeit der Provisorien ist für die Schülerinnen und Schüler der Goethe-Schule erstmal vorbei. Bis zum Jahresende soll dann wirklich alles fertig sein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg