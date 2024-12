Stand: 16.12.2024 17:39 Uhr Einbrüche in drei Häuser nahe Schwerin: Polizei sucht Zeugen

Nördlich von Schwerin ist am Wochenende in gleich drei Häuser eingebrochen worden. Laut Polizei ereigneten sich die Vorfälle am Sonnabend im Schweriner Ortsteil Warnitz und in Pingelshagen (Landkreis Nordwestmecklenburg). Die bislang noch unbekannten Täter seien in Pingelshagen in zwei Häuser in derselben Straße eingebrochen und hätten dort unter anderem Wertgegenstände, Bargeld und ein Auto mitgenommen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unklar. Die Beamten haben in allen drei Fällen Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Es werden nun Zeugen gesucht, die am Wochenende etwas beobachtet haben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg Schwerin