Stand: 16.12.2024 17:23 Uhr Diebe stehlen Auto aus Garage in Neuhof - Wagen bei Unfall zerstört

In der Nacht zu Sonntag haben bislang noch unbekannte Täter ein Auto aus einer verschlossenen Garage in Neuhof bei Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gestohlen. Laut Polizei war das Auto selbst nicht abgesperrt. Der Wagen wurde den Angaben zufolge am Sonntagabend schwer beschädigt in einer Böschung bei Marienstedt in Schleswig-Holstein gefunden. Vor Ort sei den Beamten aufgefallen, dass am Auto nicht mehr die Originalkennzeichen angebracht waren, sondern gestohlene Kennzeichen.

Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 2.000 Euro. Sie prüft, ob die Täter auch für den Diebstahl von Geldbörsen aus drei ebenfalls unverschlossenen Autos in Neuhof verantwortlich sind. Die leeren Geldbörsen wurden in der Nähe des Tatorts gefunden - in ihnen befanden sich ursprünglich etwa 180 Euro. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Diebstahls im besonders schweren Fall sowie Unfallflucht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 16.12.2024 | 17:30 Uhr

