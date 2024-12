Stand: 16.12.2024 16:00 Uhr Stralendorf: Unbekannte stehlen Auto - Fahrzeug in Pampow geortet

Bislang noch unbekannte Täter sind am Sonnabend in Stralendorf (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in ein Wohnhaus eingebrochen und haben anschließend das Auto der Bewohner gestohlen. Laut Polizei waren die Einbrecher über die Terrassentür eingestiegen. Sie haben die Räume durchsucht und dabei offenbar den Autoschlüssel gefunden, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Besitzer seien über das Wochenende verreist und hätten das Auto am Sonntag mittels einer App im etwa fünf Kilometer entfernten Pampow orten können. Die Polizei stellte das Fahrzeug für weitere Untersuchen sicher. Bisher ist noch nicht bekannt, ob bei dem Einbruch noch weitere Gegenstände gestohlen wurden. An der Terassentür entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls.

