Stand: 25.07.2024 11:09 Uhr Der Countdown läuft: Termin zu Welterbe-Entscheidung für Schwerin steht

Für Schwerin fällt an diesem Wochenende eine der bedeutendsten Entscheidungen in der jüngeren Stadtgeschichte. Es geht um den möglichen Eintrag auf die Welterbeliste der UNESCO. Die UNESCO hat nun bekanntgegeben, wann genau die Entscheidung in Neu Delhi verkündet werden soll: am Sonnabend um 11:30 Uhr deutscher Zeit. Konkret geht es dabei um das sogenannte Residenzensemble, welches das Schloss und viele weitere historische Gebäude der Schweriner Innenstadt umfasst. Die Entscheidung der UNESCO wird aus Indien per Livestream übertragen und wird auch im Demmlersaal des Schweriner Rathauses öffentlich gezeigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 25.07.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel UNESCO-Welterbe Schwerin