Stand: 03.05.2025 06:41 Uhr Zarrentin: Quad-Fahrer nach Unfall schwer verletzt

Am späten Freitagabend ist ein 32-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor er zwischen den Ortschaften Neuhof und Tessin die Kontrolle über sein Quad und kam rechts von der Straße ab. Er kollidierte mit einem Baum am Straßenrand und verletzte sich dadurch schwer. Der 32-Jährige wurde in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht. Da die Rettungskräfte bei der Erstversorgung des Schwerverletzten Alkohol gerochen hatten, ermittelt die Polizei, ob der Mann während der Fahrt betrunken war. Die Polizisten stellten außerdem fest, dass das Quad nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Die Landesstraße musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 03.05.2025 | 07:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim