Stand: 02.05.2025 16:09 Uhr Unbekannte beschädigen DLRG-Häuschen in Boltenhagen

Unbekannte sollen in Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) am späten Mittwochabend zwei Häuser der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) beschädigt haben. Zeugen haben laut Polizei ausgesagt, dass drei Täter mit Gewalt Teile der Außenverkleidung entfernt hatten. Der Sachschaden ist derzeit noch unklar. Später am selben Abend wurde auch eine Geschwindigkeitsmesstafel im Bereich Tarnewitzer Huk beschädigt. Der Schaden hier liegt bei etwa 2.500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht in beiden Fällen Zeugen.

