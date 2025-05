Stand: 02.05.2025 14:28 Uhr Nach Brand in Waldstück bei Schwerin: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Schwerin sucht nach einem Brand zwischen dem Ortsteil Warnitz und der Umgehungsstraße B104 nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am 1. Mai gegen 19 Uhr. Eine Zeugin hatte Rauch in dem Waldstück bemerkt. Aus bislang noch ungeklärter Ursache fingen dort zwei Baumstümpfe Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und so eine Ausbreitung verhindern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Aufgrund des Verdachts einer Straftat wird um Hinweise aus Bevölkerung gebeten: Die nimmt die Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385/51 80 - 22 24 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die Polizei weist im Zusammenhang mit dem Vorfall auf die derzeit erhöhte Brandgefahr aufgrund der anhaltenden Trockenheit hin. Sie fordert Waldbesucher auf, sich umsichtig und rücksichtsvoll zu verhalten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg Schwerin