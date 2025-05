Stand: 02.05.2025 17:56 Uhr Schwerer Unfall bei Hagenow: 39-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

Ein 39-Jähriger ist am Freitag bei einem Unfall zwischen Goldenitz und Warlitz (beide Landkreis Ludwigslust-Parchim) lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor er gegen 13.30 Uhr in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Beim Gegenlenken kollidierte er dann mit zwei Bäumen am Straßenrand. Warum der Mann von der Straße abkam, ist noch unklar. Ein Rettungshubschrauber brachte den 39-Jährigen in eine Klinik nach Schwerin. Sein Auto war nicht mehr fahrtbereit und musste geborgen werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 10.000 Euro. Die Verbindungsstraße war mehrere Stunden lang voll gesperrt.

