Stand: 03.05.2025 08:32 Uhr SG Dynamo Schwerin siegt im Westmecklenburg-Derby gegen Anker

In der Fußball-Oberliga hat die SG Dynamo Schwerin ihre Siegesserie weiter ausgebaut. Am Freitagend 2:1 (1:0) gewann Dynamo im Westmecklenburg-Derby gegen den FC Anker Wismar. Für die Schweriner war es der vierte Sieg in Folge. Die Tore erzielten Bohdan Kostik und Serwar Osse für Dynamo und Niklas Tille per Strafstoß für Anker Wismar. Für Anker war es die zweite Niederlage nacheinander. Beide Teams sind in der Tabelle nun punktgleich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 03.05.2025 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg Schwerin