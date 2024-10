Stand: 04.10.2024 14:38 Uhr Bürgerfest in Schwerin: Einige Straßen ab Sonntag wieder frei

Freitagnacht endet das dreitägige Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin. Tausende kamen zu Konzerten von Roland Kaiser, der Band Juli oder auch um süddeutsche Spezialitäten auf der Ländermeile zu probieren. Nach und nach werden nach der Feier auch die Sperrungen wieder aufgehoben. Von Sonntag an sollen Anlieger wieder durch die Graf-Schack-Allee und die Werderstraße fahren können. Für den Durchgangsverkehr werden die Straßen am Mittwoch wieder freigegeben. Bis dahin kann es durch die Abbau-Arbeiten auch noch zu kurzzeitigen Sperrungen kommen - zum Beispiel für Kräne oder falls große Laster rangieren müssen. Das gilt auch für die angrenzenden Straßen wie den Großen Moor oder auch die Puschkinstraße. Die sollen aber schon von Sonntag an wieder für jeden befahrbar sein. Von Montag an gilt dann auch wieder freie Fahrt auf der Alexandrinenstraße westlich des Pfaffenteichs. Am längsten soll der Altstadt-Parkplatz beim Marstall gesperrt bleiben: Bis Montag, den 14. Oktober.

