Roland Kaiser in Schwerin: So hat er mit seinen Fans gefeiert Stand: 04.10.2024 04:58 Uhr Roland Kaiser hat am 3. Oktober ein kostenloses Konzert in Schwerin gegeben. Der Andrang der Fans war so groß, dass kurz vor Beginn der Einlass gestoppt wurde. Die Show war einer der Höhepunkte beim Tag der Deutschen Einheit.

"Gut, dass ihr da seid" war der erste Song von Roland Kaiser beim kostenlosen Konzert am Tag der Deutschen Einheit in Schwerin. "Santa Maria" und "Ich glaub', es geht schon wieder los" gehörten ebenso zur Show wie "Warum hast Du nicht nein gesagt".

Einlassstopp kurz vor dem Konzert in Schwerin

Die Organisatoren hatten mit einem besonders großen Andrang von Zuschauerinnen und Zuschauern gerechnet. Darum gab es an vier Plätzen in der Schweriner Innenstadt Videoleinwände, auf denen das Konzert ebenfalls zu sehen war. Gut eine Viertelstunde vor dem Konzert war der Platz vor der Bühne auf dem Alten Garten in Schwerin dann tatsächlich voll. Die Sicherheitsleute ließen gegen 20.15 Uhr keine weiteren Zuschauer mehr auf das Gelände. Dort haben etwa 10.000 Menschen Platz. Viele Besucher wichen auf die Public-Viewing-Plätze aus.

Tanzen, schunkeln, mitsingen: Kaiser-Fans textsicher

Sowohl vor den Leinwänden, als auch direkt vor der Bühne gingen die Besucherinnen und Besucher bei jedem Lied von Roland Kaiser fröhlich mit. Nach drei Zugaben, unter anderem mit dem Klassiker "Joana", ging das Konzert von Roland Kaiser nach gut zwei Stunden zu Ende. Auch da war der Andrang immer noch groß, zwischenzeitlich war darum auch ein Teil der Werderstraße gesperrt.

