Live-Blog: Bürgerfest zur Deutschen Einheit in Schwerin endet

Das war unser Live-Blog zur Einheitsfeier in Schwerin

In Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt klingt das Bürgerfest zur Deutschen Einheit aus. Veranstalter, Polizei und Besucher sprechen von einem entspannten, vielfältigen, friedlichen Fest. Am Abend gibt es noch mehrere große Konzerte in der Stadt. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Blog. Im kommenden Jahr ist das Saarland Gastgeber für die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit.

Letzte Chance für einen Besuch auf den Bummelmeilen in Schwerin

In Schwerin sind immer noch tausende Menschen unterwegs und erkunden die Stände, Buden und Infostände bei der Einheitsfeier. Noch bis in den frühen Abend sind viele Stände und Pavillons geöffnet. Den Abschluss bilden dann bis in den späten Abend hinein Konzerte auf mehreren Bühnen in der Stadt.

Zwischenbilanz: 100.000 Besucher gestern, Zehntausende heute

Beim Bürgerfest gab es am Feiertag zur Deutschen Einheit den größten Besucheransturm. "Gestern allein waren mindestens 100.000 Menschen in der Stadt unterwegs", sagt Peter Kranz vom Organisationsbüro im NDR Interview. Die Angaben sind vorläufige Zahlen. Demnach sind auch heute noch einmal mehrere Zehntausend Gäste in der Schweriner Innenstadt zu Besuch. Am Mittwoch, dem ersten der drei Bürgerfesttage waren mehrere Tausend Besucher unterwegs. An allen drei Tagen waren weit über 100.000 Gäste in Schwerin. Die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern selbst hat knapp 100.000 Einwohner. Die Organisatoren von MV Marketing seien sehr froh, dass die drei Tage Bürgerfest so friedlich, fröhlich und entspannt verlaufen seien, sagt Kranz.

VIDEO: Organisatoren: Mindestens 100.000 Gäste am Feiertag in Schwerin (1 Min)

Noch mehr Musik: Keimzeit und die Blowboys

Während auf der großen Hauptbühne auf dem Alten Garten Zoe Wees als Hauptact am Abend spielt, gibt es auch an anderen Orten Livemusik. Die Band "Keimzeit" tritt um 21 Uhr auf der Markt-Bühne auf. Der Männerchor "Blowboys" interpretiert Shantys auf moderne Art am Mecklenburg-Vorpommern-Stand am Südufer des Pfaffenteichs ab 19 Uhr. Im Kulturforum Schleswig-Holstein-Haus in der Puschkinstraße gibt's ab 21 Uhr Rap aus der Lausitz von "Miso & Maniac".

VIDEO: Mecklenburger Drehorgelorchester beim Einheitsfest in Schwerin (1 Min)

Und schon jetzt gibt es Musik: Das Mecklenburger Drehorgelorchester ist in der Schlosstraße unüberhörbar unterwegs.

Familientag und Fernsehgarten: Entspannter Verlauf beim Bürgerfest

Auf der Schwimmenden Wiese in Schwerin nimmt das ZDF eine Folge des Fernsehgartens auf. Das Publikum auf den Tribünen ist ganz nah dran an der Show mit wie üblich vielen Statisten, Mitwirkenden und Musikern.

Der dritte Tag des Bürgerfestes zum Tag der Deutschen Einheit verläuft ruhig und friedlich. In der Innenstadt von Schwerin sind viele Besucherinnen und Besucher unterwegs. So groß wie gestern ist der Andrang allerdings nicht. Auf den zehn Veranstaltungsflächen präsentieren sich noch bis zum späten Nachmittag Bundesländer, Hilfsorganisationen, Unternehmen, Ministerien und Verfassungsorgane wie die Bundesregierung und der Bundesrat.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sprach in einer ersten Bilanz noch vor Abschluss der Einheitsfeier von einem großartigen Fest: "Mecklenburg-Vorpommern hat sich zum Tag der Deutschen Einheit hervorragend präsentiert. Ich bin sehr stolz auf die vielen Menschen, die zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben."

Straßenmusik und Poeten: Die kleinen Höhepunkte beim Einheitsfest

In der Schweriner Innenstadt gibt es beim Bürgerfest an vielen Ecken kleine Besonderheiten zu erleben. So spielen Musiker auf offener Straße, zum Beispiel in der Schelfstadt.

Ein paar Straßen weiter gibt es Wortkunst im Schleswig-Holstein-Haus. Bei der Aktion "Lost Poets Stage" steht der erste Begriff für eine ganz besondere Wortkreation: Das L stehe für "ländlicher Raum" und das "Ost" für die Region, heißt es im Programmheft. Auf der Bühne gibt es Kabarett aus Thüringen, sorbische Lyrik, dazu Gespräche, Ausstellungen und Musik.

Auf dem Markt geht es sportlich zu. Auch dort können Besucherinnen und Besucher ihre Fitness unter Beweis stellen. Hier stellen sich Verein auf der und rund um die Bühne vor.

Bürgerdialog: Ministerpräsidentin Schwesig im Innenhof des Schlosses

Vor einigen Minuten hat im Schlossinnenhof eine Fragestunde mit Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) begonnen. Eine gute Stunde lang will sie mit Bürgerinnen und Bürgern bei der Einheitsfeier ins Gespräch kommen.

Familienprogramm mit dem Kinderkanal auf der Hauptbühne

Rabe Rudi aus der Kinderfernsehsendung "Siebenstein" im Kinderkanal Kika hatte gerade einen umjubelten Auftritt auf der Hauptbühne. Bei der Einheitsfeier in Schwerin stehen tagsüber viele Kika-Stars auf der Bühne. Auch "Bernd das Brot" ist dabei. Vor der Bühne stehen viele junge Familien und Omas und Opas mit ihren Enkeln. Bei strahlendem Sonnenschein ist auch auf der Familienmeile im Schlossgarten viel los. Dort stellen sich unter anderem Sportvereine vor. Die Besucher haben die Chance, verschiedene Sportarten auszuprobieren.

Zwischendurch ein wenig sorbische Sprachakrobatik

Workshops stehen ebenso auf dem Programm der Einheitsfeier in Schwerin. Im Schleswig-Holstein-Haus hat Jonas Pjetas aus der Laustitz am Mittag im kleinen Kreis die sorbische Sprache vorgestellt. Zielgruppe laut Programm: Sprachakrobaten, und solche, die es werden wollen.

ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel auf der Schwimmenden Wiese

Das ZDF produziert in Schwerin rund um die Einheitsfeiern zwei Ausgaben des "Fernsehgartens" mit Moderatorin Andrea Kiewel. Gerade laufen Proben, am Sonntag gibt es eine Livesendung. Die Tickets für den Fernsehgarten auf der Schwimmenden Wiese im Burgsee in Schwerin waren nach kurzer Zeit vergriffen.

Extra-Tipp: Das Bürgerfest in Schwerin von oben

Am historischen Gebäude der Sparkasse in der Wismarschen Straße in Schwerin gibt es einen Aussichtsturm auf dem Dach. Von dort gibt es einen schönen Überblick über die Innenstadt und über die Bummelmeile rund um den Pfaffenteich. Dort stellen sich das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, Unternehmen und Institutionen aus dem Nordosten vor.

Musik am dritten Tag: Zoe Wees und die Hinterlandgang

Musik aus Vorpommern gibts von 15.40 Uhr bis 16.40 Uhr auf der Hauptbühne auf dem Alten Garten. Die Hinterlandgang aus Demmin tritt dort dann auf.

VIDEO: Hinterlandgang: Ost-West Identität in der Musik (8 Min)

Gegen 17.45 Uhr übernimmt Malik Harris die Bühne. Der deutsche ESC-Teilnehmer von 2022 ("Rockstars") spielt gut eine Stunde. Um 20.30 Uhr beginnt die Show von Zoe Wees. Die junge Hamburgerin ist seit 2020 besonders erfolgreich.

Diskussion zum Grundgesetz, Fragerunden mit Schwesig

Am dritten Tag des Bürgerfestes in Schwerin gibt es mehrere Diskussionsrunden mit Regierungsmitgliedern aus Bund und Ländern. Am Stand der Bundesregierung spricht zur Stunde außerdem die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Doris König, mit dem letzten Außenminister der DDR, Markus Meckel, über "75 Jahre Grundgesetz und 35 Jahre friedliche Revolution - sind wir in guter Verfassung?"

Gegen Mittag nimmt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) an einer Fragestunde im Schlossinnenhof teil. Nach diesem Termin um 13 Uhr wird Schwesig gegen 16 Uhr am Stand des Bundesrates in der Werderstraße ebenfalls an einer Diskussionsrunde mit Bürgerinnen und Bürgern teilnehmen. Schwesig ist derzeit Präsidentin der Länderkammer.

Wie voll war's beim Roland-Kaiser-Konzert? Schwerin so: ja

Das Organisationsteam des Bürgerfestes hat am Freitag ein Foto vom Andrang beim Konzert von Roland Kaiser am Abend des 3. Oktober in Schwerin veröffentlicht. Der Platz vor der Bühne bietet Platz für etwa 10.000 Menschen. Kurz vor Beginn des Konzerts gab es wegen des großen Andrangs einen Einlassstopp.

Äppelwoi am Hessenstand

Besucher und Aussteller bei der Einheitsfeier in Schwerin teilen auf ihren Social-Media-Kanälen ihre Eindrücke. "Ein beeindruckendes Fest", fasst es Manfred Pentz (CDU) zusammen, Minister in Hessen für Bundes- und Europaangelegenheiten. Am Stand seines Bundeslandes gibt es nicht nur Äppelwoi zum Probieren, sondern auch Infos darüber, was Hessen zu einem besonderen Bundesland macht.

Bürgerfest geht in die letzte Runde

Heute geht das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit weiter. Es wird der letzte Tag und damit der Abschluss der zentralen Feierlichkeiten sein. Auf den Themenmeilen öffnen die Stände wieder. Außerdem ist weiterhin viel Livemusik geplant. Am Abend gibt es Konzerte auf dem Alten Garten und auf dem Markt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) unternimmt darüber hinaus in ihrer Rolle als Bundesratspräsidentin einen Rundgang über das Bürgerfest. Sie startet um 10.30 Uhr am Südufer des Pfaffenteichs. Um 13 und 16 Uhr stellt sie sich den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern.

