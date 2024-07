Stand: 31.07.2024 05:36 Uhr 2.000 Schweriner haben Welterbe-Titel auf dem Markt gefeiert

Am Dienstagabend haben in Schwerin auf dem Markt rund 2.000 Menschen den Welterbe-Titel für die Landeshauptstadt gefeiert. Dazu hatten die Stadt Schwerin und der Förderverein Welterbe Schwerin eingeladen. In kurzen Grußworten dankten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Oberbürgermeister Rico Badenschier (beide SPD) sowie Welterbe-Vereinsvorsitzender Joachim Brenncke allen, die an der Bewerbung und für den Welterbe-Titel zusammengearbeitet haben. Ministerpräsidentin Schwesig sagte, mit dem Welterbetitel verbinde sich auch die Hoffnung auf wirtschaftliche Chancen für die Landeshauptstadt und das gesamte Land Mecklenburg-Vorpommern. Unter den Besuchern waren auch historisch gekleidete Mitglieder des Schlossvereins.

