Stand: 02.04.2025 18:45 Uhr Wolgast: Plattenbau wird zurückgebaut

In Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wurde ein Plattenbau verkleinert - aus 88 Wohnungen wurden 43. Drei Stockwerke des Gebäudes mussten aufgrund von Leerstand weichen. Der Rückbau habe insgesamt zwei Millionen Euro gekostet, sagte der Geschäftsführer der Wolgaster Wohnungswirtschafts GmbH, Jan Koplin, dem NDR. Die verbliebenen Wohnungen sollen nun vor allem an Menschen mit geringem Einkommen vermietet werden. "Wir wollen die Miete bei 5,10 Euro kappen", sagt der Geschäftsführer. Aktuell stehen in dem Haus noch 27 Wohnungen leer. Koplin hofft, dass diese bis Ende des Jahres vollständig vermietet sind .

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 02.04.2025 | 17:30 Uhr

