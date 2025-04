Stand: 02.04.2025 16:58 Uhr Stolper Fähre: TÜV fordert neue Kette

Die Fähre in Stolpe an der Peene (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bekommt eine neue Kette. Darüber wird sie mit einer speziellen Technik über den Fluss gezogen. Wie Bürgermeister Marcel Falk auf NDR-Anfrage mitteilt, hat die alte Kette keinen TÜV mehr bekommen, weil sie den Anforderungen nicht mehr entspricht. Nun hat die Gemeinde für 6.000 Euro eine Neue angeschafft. Die Kette ist insgesamt 60 Meter lang. Sie soll in den nächsten Tagen installiert und von einem Prüfer von der Schifffahrtsverwaltung aus Mainz abgenommen werden. "Es gibt ja nur noch ganz wenige Kettenprüfer und wir sind froh, jemanden gefunden zu haben, der das noch kann und darf", erzählt der Bürgermeister. Ein Fährmann sei inzwischen gefunden, so dass Gründonnerstag der Betrieb starten könne, so Falk, vorausgesetzt, die neue Kette bekommt ihr Zertifikat.

