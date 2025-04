Stand: 03.04.2025 06:29 Uhr Deutsche Tierparkgesellschaft zur Jahrestagung in Vorpommern

Der Tierpark in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist in diesem Jahr Gastgeber für die Jahreshauptversammlung der Deutschen Tierparkgesellschaft. Bis Freitag tauschen sich die etwa 80 Teilnehmenden über verschiedene Themen aus. Auf der Tagesordnung steht zum Beispiel der Artenschutz und das Tier des Jahres, es geht aber auch um die zukünftige Digitalisierung von Tierpatenschaften. Mit dabei sind Vertreter vom Verband der Zoologischen Gärten und der Deutschen Wildtier Stiftung. Ziel sei insgesamt ein toller Austausch mit guten Ideen für die Zukunft, so Wolgasts Tierparkleiter Mirko Daus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 03.04.2025 | 09:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald