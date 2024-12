Stand: 01.12.2024 12:01 Uhr Zahlreiche Adventsmärkte läuten Weihnachtssaison in Vorpommern ein

In ganz Vorpommern locken Weihnachts- und Adventsmärkte zum geselligen Beisammensein und dem Stöbern nach dem passenden Geschenk ein. Auf Rügen präsentieren die Freunde schöner Inselfunken die "Putbusser Weihnachtswelten". Der Schlosspark steht dabei ganz im Zeichen von Gesang und Tanz, auch im Rosencafe erklingt Weihnachtsmusik. In Sassnitz lockt das Puppenspiel "Hans im Glück" kleine und große Besucher an. Wichtelgeschenke für Groß und Klein, Töpfer- und Holzschnitzkunst sowie kulinarische Gaumenfreuden gehören ebenso zum Adventsmarkt Sassnitz. Beim "Advent im Grauen Kloster" des Pommerschen Landesmuseums in Greifswald gibts die Möglichkeit für eine Museumsführung, außerdem spielt die Musikschule Greifswald. Auch Zingst verwandelt sich ab dem ersten Advent in eine Märchenhafte Winterlandschaft. Mit "Lütten Wiehnacht" stimmt sich das Ostseebad auf die besinnliche Zeit ein. Die Kirche St. Johannis zu Lassan ist Schauplatz für einen Adventsmarkt mit vielen bunten Ständen und festlichem Kulturprogramm, unter anderem mit Sängern und Bläsern aus Züssow, Spantekow, Wolgast. In Karlshagen läd der Nachbarschaftshilfeverein zum "Adventsmarkt der Nachbarn" ein. Neben der inzwischen fünften Kinderweihnacht gibts außerdem Gutscheine für den Kletterwald, das Piraten-Minigolf und den Tierpark Wolgast. Auf der ganzen Insel Usedom bringt das "Inselglitzern" Klein und Groß zum Staunen. Hundertausende kleine LED-Lämpchen bringen Kurplätze, Promenaden und Seebrücken zum Strahlen.

