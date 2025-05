Stand: 08.05.2025 08:15 Uhr Kapitän Niklas Brandt verlässt den Greifswalder FC

Abschied nehmen heißt es in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Nach zwei Jahren verlässt Niklas Brandt den Greifswalder FC (GFC). Seine letzte Partie für den Fußball-Regionalligisten bestreitet "Niki" am 18. Mai. Der 33-jährige Berliner gewann in der vergangenen Saison mit dem GFC den Landespokal und wurde Vizemeister. "Ich möchte mich für die schöne Zeit beim Greifswalder FC bedanken. Speziell die letzte Saison mit dem Pokalsieg und der Vizemeisterschaft waren absolute Highlights und werden mir immer in Erinnerung bleiben. Ich wünsche dem Verein alles Gute und den Fans für die Zukunft noch viele weitere spannende Spiele", sagte Niklas Brandt. Er hat bislang 59 Spiele für den GFC absolviert. Dabei erzielte er zwei Tore und bereitete sechs weitere vor. Am 34. Spieltag wird er dann ofiziell verabschiedet, vor der Partie gegen den Halleschen FC.

