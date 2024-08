Stand: 02.08.2024 11:51 Uhr Sport in Vorpommern: Regatta, Triathlon und ein Auswärtsspiel

Im Strandbad Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) beginnt am Samstag die fünfte Coastel-Rowing Regatta. Um 9 Uhr starten die Wettkämpfe im Beach Sprint. Dabei müssen die Teams von Land aus etwa 50 Meter zu ihren Booten sprinten und starten dann im Wasser auf die Strecke. Nach 500 Metern auf dem Strelasund kommt der Wendepunkt. Zurück an Land muss erneut gesprintet werden. Wer als erstes auf den Buzzer drückt, gewinnt das Rennen. Am Sonntag folgen die Langstrecken mit Start und Ziel am Bootssteg. Und in Koserow werden am Samstag über 100 Teilnehmer beim 33. Volkssporttriathlon erwartet. Los geht es um 17 Uhr an der Seebrücke. Der Greifswalder FC (GFC) spielt am Samstag ab 19 Uhr auswärts gegen den FSV Zwickau. Es ist das zweite Spiel in der Regionalliga Nordost. Ein gutes Omen - denn der GFC hat das zweite Saisonspiel bisher immer gewonnen. Nach der 0 zu 1 Niederlage gegen die U23 von Hertha BSC will die Mannschaft um Trainer Lars Fuchs die ersten drei Punkte holen.

