Neue Aquarienbewohner im Stralsunder Ozeaneum eingezogen

In das Ozeaneum in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind neue Aquarienbewohner eingezogen. Das Deutsche Meeresmuseum hatte sie vom ehemaligen "Sea Life Berlin" übernommen. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit in der Quarantäne sind sie nun in das Becken "Offener Atlantik" eingesetzt worden. In dem 2,6 Millionen Liter fassenden Becken können die dreizehn Adlerrochen, zwei Stechrochen, ein Wrackbarsch und ein Glatthai auf zwei Ebenen von den Besuchern des Hauses beobachtet werden. Die Neuzugänge gesellen sich zum großen Makrelenschwarm, zwölf weiteren Rochen und zahlreichen Glatthaien aus eigener Nachzucht. Sie alle schwimmen über dem Nachbau eines Schiffswracks, das wiederum Lebensraum für weitere Aquarienbewohner wie Doraden und Goldmaids ist.

