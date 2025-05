Stand: 18.05.2025 07:00 Uhr Greifswalder FC: Schwere Aufgabe zum Saisonfinale

Für die Fußballer des Greifswalder FC (Landkreis Vorpommern-Greifswald) steht am Sonntag das letzte Saisonspiel an: Sie empfangen bei ihrer letzten Ligapartie den Halleschen FC. Die Gäste haben die Vizemeisterschaft in der Regionalliga Nord-Ost sicher, könnten aber am letzten Spieltag sogar noch Meister werden. Dafür müssten sie allerdings mit mindestens acht Toren Abstand gegen den Sechstplatzierten Greifswald gewinnen. Der Gastgeber will dagegenhalten: "Wir haben eine Chance gegen Halle, wir müssen nur bissiger sein als im Hinspiel", so Greifswalds Trainer Markus Zschiesche. Die Partie in der Hinrunde ging mit 1:0 knapp an den Halleschen FC. Die Vorpommern bauen zum Saisonabschluss auf ihre Heimstärke – die vergangenen zehn Partien waren die Greifswalder zu Hause ungeschlagen. Anpfiff im Volksstadion ist um 13 Uhr. Es gibt noch Karten für das Spiel.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 18.05.2025 | 12:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald