Ozeaneum Stralsund: Das Meeresmuseum hinter den Kulissen

Stand: 31.01.2024 15:10 Uhr

Abtauchen in Ostsee und Nordsee: Das geht im Ozeaneum Stralsund und zwar ohne nass zu werden. Es ist Naturkundemuseum, Aquarium und Forschungsstätte in einem. So zieht das Ozeaneum seit mehr als 15 Jahren Millionen Besucher an.