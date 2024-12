Stand: 27.12.2024 07:36 Uhr Eine halbe Million Besucher im Ozeaneum in Stralsund

Das Ozeaneum in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat in diesem Jahr rund eine halbe Millionen Besucher begrüßt. Das sind etwa 100.000 weniger als im vergangenen Jahr. Auch wenn die Zahlen etwas hinter dem Vorjahr zurückblieben, zeigen sich die Verantwortlichen in Stralsund zufrieden. 2023 sei ein Ausnahmejahr gewesen, so eine Sprecherin. Profitiert habe das Ozeaneum da unter anderem von einem verregneten Sommer.

"Riesen der Meere" soll eindrucksvoller gestaltet werden

Ein Teil der Ausstellung im Ozeaneum sollte eigentlich in diesem Jahr erneuert werden. Das sei aber nicht möglich gewesen, da alle Kräfte für den Umbau des Meeresmuseums gebraucht wurden, so Burkard Baschek, Direktor bei der Stiftung Deutsches Meeresmuseum, zu der beide Häuser gehören. "Ich glaube, dass wir trotzdem mit unseren Ausstellungen noch ein sehr schönes Haus bieten, aber es ist auch ganz klar, dass wir im Ozeaneum über neue Ausstellungen nachdenken", so Baschek. Beispielsweise soll die Ausstellung "Riesen der Meere" im kommenden Jahr noch eindrucksvoller gestaltet werden, verrät der Direktor. Im Meeresmuseum soll in diesem Frühjahr auch der große Aquarienrundgang fertiggestellt sein.

