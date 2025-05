Stand: 18.05.2025 08:45 Uhr Von Güstrow nach China: Barlachs Beethoven-Exponate auf Reisen

Mehrere Werke des Künstlers Ernst Barlach sind aus Güstrow (Landkreis Rostock) nach China gebracht worden. Nach Angaben der Ernst Barlach Stiftung sind sie als Leihgaben im Muxin Museum zu Gast. Dort läuft seit Anfang des Monats eine Ausstellung zu Ludwig van Beethoven. Auf der Suche nach Werken dafür sind die Organisatoren auf die Güstrower Ernst Barlach Museen aufmerksam geworden, erklärt die Leiterin der Barlach-Stiftung, Magdalena Schulz-Ohm: "Wir hatten überraschend einen Anruf vom chinesischen Kulturataché, der ursprünglich in Deutschland stationiert war und inzwischen in Österreich seinen Sitz hat." Er habe gefragt, ob Leihgaben möglich wären und stellte dann den Kontakt zum Muxin Museum her. Die Güstrower lieferten 13 Exponate, unter anderem einen Bronze-Kopf und mehrere Terrakottafiguren. Sie sollen bis Anfang August in Wuzhen bleiben.

VIDEO: Von Güstrow nach China - Beethoven-Exponate gehen auf Reisen (2 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 24.05.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock