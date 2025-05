Stand: 18.05.2025 10:45 Uhr Prerow: Neue Rettungswache für die DLRG

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Sonnabend in die Saison gestartet. Dabei hat das Team auch seinen neuen Rettungsturm an der Seebrücke offiziell bezogen. "Dieser Turm ist wichtig für uns, um gute Bedingungen für unsere Rettungsschwimmer zu bringen - dass sie auch Spaß haben, ehrenamtlich aktiv zu sein", so Christian Hoschek, stellvertretender Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Prerow. Die Helfer hätten jetzt mehr Platz im Ausguck für die Rettungswache. Außerdem habe das Gebäude mehr Fläche für Ausrüstung sowie Umkleiden als der frühere Turm. Die Kosten von rund 800.000 Euro tragen die Gemeinde Prerow und das Land gemeinsam.

